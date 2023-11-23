Gazze'deki İsrail saldırılarının ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan konutların enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasıyla Gazze'ye yardım ulaştırılması ve rehinelerin takası mümkün olacak.

GAZZE, 23 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan konutların enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hamas ve İsrail, Çarşamba günü Gazze Şeridi'nde dört günlük bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını teyit etti. Ateşkes, çatışmaların yerle bir ettiği Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasına ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler ile İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli mahkumların takasına imkan tanıyacak.