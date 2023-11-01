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Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatta kalanlar enkaz altında aranıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail hava saldırılarında yıkılan binaların enkazı arasında hayatta kalanları arayan insanlar, 31 Ekim 2023. Her iki tarafın resmi rakamlarına göre, İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarda 8.525'ten fazla Filistinli ve 1.400'ü aşkın İsrailli hayatını kaybetti.