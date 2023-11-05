Gazze'deki İsrail saldırılarında binlerce ölü ve yaralı
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Gazze kentinde İsrail hava saldırılarında yıkılan binaların enkazı arasında çalışan arama kurtarma ekipleri, 4 Kasım 2023. Filistinli sağlık yetkililerinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 9.488'ü bulurken, 23.000 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)
GAZZE, 5 Kasım (Xinhua) -- Gazze kentinde İsrail hava saldırılarında yıkılan binaların enkazı arasında çalışan arama kurtarma ekipleri, 4 Kasım 2023.
Filistinli sağlık yetkililerinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 9.488'ü bulurken, 23.000 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya