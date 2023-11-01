Gazze'deki İsrail saldırılarına tepki: UNRWA'nın sorumluluklarından çekilmesi kabul edilemez

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) Gazze'nin kuzeyine yönelik sorumluluklarından çekilmekle suçladı. Maruf, İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Gazze'deki yıkım ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) Gazze'nin kuzeyine yönelik sorumluluklarından çekilmekle suçladı.

Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 26 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

BM kuruluşunun yardım kamyonlarının Gazze'ye girişini kasıtlı olarak yavaşlatıp geciktirdiğini ve Gazze Şeridi'ne ve kuzeyine girmesini engellediğini belirten Maruf, "UNRWA'nın, kentin kuzeyindeki sorumluluklarından çekilmesi ve çalışmalarını güneyle sınırlandırmasının haklı gösterebilecek hiçbir şey yoktur." dedi.

"UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik bombardımanından yaşadığı şoku ve benzersiz bir şekilde yaşanan yıkımın düzeyini" dile getirdiğini hatırlatan Maruf, Lazzarini'nin ifadelerine ilişkin, "Bu, işgalcilerin Gazze ahalisine yönelik işlediğini soykırım ve suçun uluslararası bir onayıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Maruf, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı İsrail'in yaptığı "en büyük katliamlardan biri" olarak nitelendirerek, "Mültecilerin hakları gözetilmeksizin işgal güçlerinin Filistinli ailelere yönelik katlanarak büyüyen katliamlarının sayısı 926'yı geçti." ifadesini kullandı.

Yakıtın tükenmesi nedeniyle Endonezya ve Şifa başta olmak üzere bölgedeki hastanelerin yakında hizmet veremeyeceği uyarısında bulunan Filistinli yetkili, İsrail saldırıları sonucu kurtarma ekiplerinden 18, sağlık personelinden ise 130 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 200 bini aşkın konutun bombalandığını, bunlardan 35 bin konutun tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirten Maruf, saldırılarda, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını aktardı.

Gazze'de yaşananlar ile Rusya-Ukrayna savaşındaki durumu karşılaştıran Maruf, şunları söyledi:

"Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana 1,5 yıl içinde Ukraynalı ölen sivil sayısı 9 bin, bunlardan 500'ü çocuk, toplam yaralı sayısı 15 bin. Yalnızca 25 günde, Gazze'de 8 bin 525 ölü, bunlardan 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın, 21 bin 543 yaralı var. Ayrıca 2 bin kişi kayıp"

Maruf, İsrail saldırıları sebebiyle Gazze'nin tüm bölgelerini ve kesimlerini kapsayan zararın 3 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Öte yandan Filistin Gazeteciler Sendikası da İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 38 basın mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, 7 Ekim sonrasında 25 Filistinli gazeteci ve 13 medya çalışanının hayatını kaybettiği, en az 35 gazetecinin evinin bombardımana maruz kaldığı ve söz konusu gazetecilerin onlarca yakınının öldüğü kaydedildi.