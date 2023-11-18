Haberler ›› Dünya ›› Gazze'deki İsrail operasyonunda yıkılan binaların enkazı kontrol ediliyor

Gazze'deki İsrail operasyonunda yıkılan binaların enkazı kontrol ediliyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail tarafından yapılan askeri operasyonda yıkılan binaların enkazını kontrol eden bölge sakini, 17 Kasım 2023. Gazze'deki hükümete ait medya ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana yerleşim yerinde ölen Filistinlilerin toplam sayısının 12.000'i aştığını duyurdu. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)