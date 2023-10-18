Filistinli kaynaklara göre Salı gecesi Gazze'deki El-Ehli hastanesine bir roketin isabet etmesi sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ise İslami Cihad örgütünü sorumlu tuttu.

Gazze'deki Hastaneye Roket İsabet Etti: En Az 500 Kişi Hayatını Kaybetti

GAZZE, 18 Ekim (Xinhua) -- Filistinli kaynaklara göre Salı gecesi Gazze'deki El-Ehli hastanesine bir roketin isabet etmesi sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hava saldırısının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıklarken, İsrail ordusu ise İsrail'i hedef alan "başarısız atıştan" İslami Cihad örgütünü sorumlu tuttu.