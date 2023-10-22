Gazze'deki Hamas Rehineleri İçin Çalışmalar Sürüyor

Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılması için çabalar devam ediyor. Şu anda çifte vatandaşlıkları olan İsraillilere odaklanılıyor. Katar ve Mısır'ın Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanması için çabaları sürüyor.

GAZZE, 22 Ekim (Xinhua) -- Filistinli bir kaynak Cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabaların devam edeceğini ve şu anda çifte vatandaşlıkları olan İsraillilere odaklanıldığını belirtti.

İsminin açıklanmaması kaydıyla gelişmelere ilişkin bilgi veren kaynak, Katar ve Mısır'ın, Gazze'yi yöneten Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarının da sürdüğünü söyledi.

Kaynak, "ABD'li iki rehinenin serbest bırakılmasının diğer konularda da ilerleme sağlanmasına yol açmasını umuyoruz" diye konuştu.