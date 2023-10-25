Gazze'deki Hamas Hükümeti İsrail'in Yakıt İddialarını Yalanladı

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümet, İsrail'in "Gazze Şeridi'nin Refah Sınır Kapısı'nda yarım milyon litre akaryakıtın stoklandığı" yönünde ortaya attığı iddiayı yalanladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sürdürürken bir taraftan da gerçeği yansıtmayan iddialar yaydığını ifade etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin dün sosyal medyada paylaştığı Refah Sınır Kapısı'nda yarım milyon litrelik yakıt depolandığı ve abluka altındaki Gazze'de yakıt krizi olmadığı şeklindeki iddiasını yalanlayan Maruf, şunları kaydetti:

"Bu yalan, ordu sözcüsünün dar ufuklu olduğu ve kabul edilebilecek iddiaları ortaya atma konusunda kapasitesinin düşük olduğunu gösteriyor. Paylaşımdaki fotoğrafta yer alan depolarda, öncesinden akaryakıt istasyonları tarafından ücreti ödenmiş ve saldırıların ilk gününde ayrılmış sınırlı miktarda yakıt var."

Maruf, İsrail'in saldırıları sebebiyle söz konusu yakıta ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Gazze'deki Petrol İstasyonları Sahipleri Derneğinin daha önce düzenlediği basın toplantısında, bölgeye gaz ve yakıt girişinin sağlanması için uluslararası topluma çağrı yapıldığına işaret eden Maruf, "Basın toplantısında, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki depolarda sınırlı miktarda yakıt olduğu ancak İsrail saldırıları sebebiyle buna ulaşılamadığı belirtilmişti." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarından dolayı sağlık merkezlerinin yakıtsız kaldığını belirten Filistinli yetkili, yakıt girişinin engellenmesi sebebiyle bölgede bir felaket yaşandığını ifade etti.