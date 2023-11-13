Gazze'deki Filistinliler Zorlu Şartlar Altında Yaşam Mücadelesi Veriyor

İsrail'in düzenlediği yoğun saldırıların yanı sıra yakıt, elektrik, su ve gıda girişine de engel olduğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, son derece zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in yoğun topçu bombardımanı ve hava saldırılarının neden olduğu can ve mal kayıplarına, Gazze'deki yerleşim alanları ile altyapıdaki büyük yıkıma rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş aileler hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in düzenlediği yoğun saldırıların yanı sıra yakıt, elektrik, su ve gıda girişine de engel olduğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, son derece zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in yoğun topçu bombardımanı ve hava saldırılarının neden olduğu can ve mal kayıplarına, Gazze'deki yerleşim alanları ile altyapıdaki büyük yıkıma rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş aileler hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Eş-Şabura Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yıkılan evlerden biri de Rabayia ailesi aitti. Filistinli aile yaklaşık iki hafta önce bombalanan evlerinin enkazında son derece zor bir yaşam sürdürüyor.

Çocukları rahatlasın diye enkaz arasında kendi yaptığı flütü çalıyor

Evlerinin enkazı arasında ailesine sahip çıkmaya çalışan Filistinli baba Rabaiya, evlerinin akşam yemeğinden sonra bombalandığını ve geriye hiçbir şey kalmadığını söyledi.

Rabaiya, "Hiçbir şey bulamayınca, elektrik tellerinden flüt yaptım. Hayattan ümit kesmeyeceğiz. Hayat güzel, yaşamamız lazım. Biz hayatı seven insanlarız, o yüzden çocuklarım biraz rahatlasın diye bunu çalıyorum." dedi.

Filistinli baba, halk olarak hayatı sevdiklerine işaret ederek, "Ne yaparlarsa yapsınlar evimden çıkmayacağım, burada oturmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Rabayia'nın eşi de "Evimiz tamamen bombalandı ve artık 12 kişilik ailemizle kalabileceğimiz bir yer kalmadı. Evdeki hiçbir eşyayı alamadığımız için okula sığındık. Fakat okuldaki hijyen eksikliği bizi yıkılan evimize dönmeye zorladı." diye konuştu.

"Gazze halkı hayatları yeniden inşa ediyor"

Öte yandan İsrail saldırıları ve tehditleri nedeniyle Gazze'nin çeşitli bölgelerinden binlerce kişinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyinde okullarda da yaşamlarını bir şekilde idame ettirmeye çalışan Filistinlilerin görüntülerine tanık olunuyor.

Bölgenin güneyindeki okullardan birinin önünde toplanan Filistinliler, ekmek ve bölgenin yöresel yiyeceği olan felafel yapmaya çalışıyor.

Yerinden edilmiş Filistinlilerle dolu bir okulda hayata tutunmaya çalışan Filistinli kadın, maruz kaldığı sıkıntıları "Yerlerimizden edildik ve bombalandık. Evlerimizi yıktılar. Çocuklar dahil tüm aile üyelerimizle birlikte kuzeyden güneye yürüyerek geldik." sözleriyle ifade etti.

Buraya, Gazze'nin kuzeyindeki Es-Saftavi Mahallesi'nden geldiğini belirten Filistinli kadın, okulda, yerinden edilmiş Filistinlilere felafilli sandviç hazırlayıp dağıtan bir grup gence yardım ettiğini aktardı.

Filistinli kadın, "Gazze halkı hayatları yeniden inşa ediyor." dedi.