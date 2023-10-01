Gazze'deki Filistinli Çocuklar, Yaşam Hakkı İstiyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, uluslararası topluma, dünyadaki diğer çocuklar gibi kendilerine de aynı yaşam hakkının verilmesi çağrısında bulundu. Gazze'deki Çocuk Koruma Ağı'nın çağrısıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) genel merkezi önünde gösteri düzenleyen çocuklar, İsrail kuşatması nedeniyle ihlal edilen haklarını talep etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, uluslararası topluma, dünyadaki diğer çocuklar gibi kendilerine de aynı yaşam hakkının verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocuklar, Gazze'deki Çocuk Koruma Ağının çağrısıyla, kentteki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

Gösteride,17 yıldır devam eden İsrail kuşatması nedeniyle ihlal edilen temel haklarını talep eden çocuklar, "Dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşama hakkımız var", "Gazze'de açlık çeken çocuklar en temel insan hakları standartlarından mahrum bırakılıyor" ve "Gazze Şeridi'ndeki çocukların gıda güvenliğini tehdit etmeye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistinli çocuklar, Gazzeli çocukların haklarının korunması gerektiği konusunda uluslararası topluma hitaben bir mesajı da UNICEF yönetimine iletti.

İsrail cezaevindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması çağrısı

Filistinli çocuklardan Yara ez-Zeharine, gösteride yaptığı açıklamada, Gazze'nin ve burada yaşayanların haklarının korunmasını ve mesajlarının tüm ülkelere ulaştırılmasını istedi.

Uluslararası toplumdan, İsrail cezaevlerinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan çocuk tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılmasını talep eden Zeharine, şöyle devam etti:

"Biz çocuklar olarak kendimizi Gazze'de büyük bir hapishanenin içinde gibi hissediyoruz. Güven içinde yaşam hakkı, dolaşım ve seyahat özgürlüğünden mahrumuz."

Filistinli Mira Müşteha da "Buradan tüm ülkelere sesleniyorum. Bizi, sürekli yaşadığımız bu savaş ve çatışmalardan kurtarsınlar. Biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi savaş ve çatışmadan uzak bir hayat yaşamak istiyoruz." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyetine göre, İsrail hapishanelerinde şu an 38'i kadın, 170'i çocuk ve 24'ü kanser hastası olmak üzere yaklaşık 5 bin 200 Filistinli tutuklu bulunuyor.