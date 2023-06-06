Gazze'deki Filistinli Çocuklar, BM Gıda Programı'nın Yardımlarının Durdurulmasını Protesto Etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocuklar, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Filistinli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları durdurma kararından vazgeçmesini istedi.

Filistinli onlarca çocuk, sivil toplum kuruluşu "İhtiyaç Sahiplerinin Haklarını Talep Etme Yüksek Kurumu"nun düzenlediği etkinlik kapsamında Gazze'deki BM Kalkınma Programı (UNDP) ofisi önünde toplandı.

Çocuklar, Filistin bayrağı ve balonların yanı sıra "Gazzeli çocukları kurtarın", "Fakirlik, açlık ve yoksunluk arttı" gibi bölgedeki insani durumun zorluğunu ifade eden Arapça ve İngilizce yazılı pankartlar taşıdı.

Çocuklardan bazıları eyleme Filistinlilere has geleneksel kıyafetler giyerek katıldı.

WFP'nin haziran başında 200 bin Filistinliye yönelik gıda yardımını askıya almasının ardından destekten mahrum kalan Gazzeli bir ailenin çocuğu olan Muhammed Taha, çocuklar adına yaptığı açıklamada, "Dünya Gıda Programı'nın yardımlarını durdurarak gönderdiği mesaj sadece yoksulluk, işsizlik, hastalık ve gıda güvensizliği çeken ailelere ulaşıyor." dedi.

Taha, BM ile uluslararası kuruluşlardan "dünyanın geri kalanında olduğu gibi Filistinli çocukların da onurlu ve insani şekilde yaşamasının sağlanmasını" istedi.

Filistinli çocuk, BM ve WFP'ye "Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri aleyhinde alınan son kararları durdurma ve gıda güvenliği seviyesini artırma" çağrısında bulundu.

Filistinlilere onurlu bir yaşam imkanı sağlayabilecek olan Filistin'in doğal kaynaklarının İsrail'in kontrolü altında olduğuna dikkati çeken Taha, İsrail'in Filistin'e yönelik işgali üzerindeki "uluslararası örtünün" kaldırılması gerektiğini vurguladı.

WFP'nin yardımlarını durdurması

Filistin hükümeti ve sivil toplum kuruluşları üzerinden mülteci statüsünde olmayan Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapan WFP, finansman yetersizliği nedeniyle 1 Haziran'da Filistin topraklarındaki 200 bin kişiye gıda yardımını durdurmuştu. WFP, bu sayının gıda yardımı alanların yüzde 60'ına tekabül ettiğini belirtmişti.

Bölgedeki gıda ve nakdi yardımlarını sürdürebilmesi için 2023 sonuna kadar 51 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan WFP, herhangi bir fon sağlanamaması halinde ağustostan itibaren Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini tamamen askıya almak zorunda kalacağını da duyurmuştu.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, İsrail'in 2007'den itibaren uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yoksulluk yüzde 61'in üzerine yükseldi. Örgüt, yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu bölgedeki işsizlik oranının 2022 sonunda yüzde 47 civarında olduğunu belirtiyor.