Gazze'deki Filistin asıllı Amerikalılara seyahat kolaylığı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistin asıllı ABD vatandaşlarının, Ben Gurion Havalimanı üzerinden yolculuk yapabileceği belirtildi. İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in, Washington'un, 'Gazze'de yaşayan ABD vatandaşlarının Ben Gurion Havalimanı'ndan uçması' yönündeki talebini kabul ettiği ifadesine yer verildi. Tel Aviv'in ayrıca Gazze'de yaşayan Filistin asıllı Amerikalıların İsrail'de kalmalarına izin veren üç aylık turist vizesi alabilmeleri şartını da kabul ettiği aktarıldı. Gazze'deki Filistin asıllı Amerikalılara yönelik kolaylıkların 15 Eylül'de başlayacağı vurgulandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistin asıllı ABD vatandaşlarının, Ben Gurion Havalimanı üzerinden yolculuk yapabileceği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in, Washington'un, "Gazze'de yaşayan ABD vatandaşlarının Ben Gurion Havalimanı'ndan uçması" yönündeki talebini kabul ettiği ifadesine yer verildi.

Tel Aviv'in ayrıca Gazze'de yaşayan Filistin asıllı Amerikalıların İsrail'de kalmalarına izin veren üç aylık turist vizesi alabilmeleri şartını da kabul ettiği aktarıldı.

Haberde, bu adımların İsrail'in Vize Muafiyet Programı katılımına ilişkin iki ülke arasında devam eden müzakereler çerçevesinde atıldığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin asıllı Amerikalılara yönelik kolaylıkların 15 Eylül'de başlayacağı vurgulandı.

Washington'un talebinin, ulusal güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve İsrail ordusu tarafından reddedildiğine; ancak önde gelen siyasilerin, İsrail'in programa kabulünü kolaylaştırmak adına şartın kabul edilmesi için baskı yaptığına dikkati çekildi.

Filistinli-Amerikalılara yönelik pilot uygulama

İsrail, 20 Temmuz'da Filistin asıllı Amerikalıların İsrail ve Filistin topraklarına seyahatlerini kolaylaştıracak pilot bir program başlatmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN), 4 Ağustos'taki haberinde, söz konusu programın uygulanmaya başlamasından bu yana Filistin asıllı yaklaşık 6 bin 700 Amerikalının sağlanan kolaylıklardan faydalandığını belirtmişti. Ancak bu kolaylıklar şu ana kadar Gazze Şeridi'nden değil de Batı Şeria'dan gelen Filistinli-Amerikalılara sağlanıyor.

Gazze'deki Filistin asıllı Amerikalıların sayısına dair resmi bir rakam bulunmasa da KAN, bu sayının 500-600 olarak tahmin edildiğini ifade etmişti.

Vize Muafiyet Programı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Temmuz'daki açıklamasında İsrail'in, "ulusal köken, din veya etnik kökene bakılmaksızın ABD vatandaşı tüm yolculara eşit muamelede bulunması" yönünde bir politika değişikliğini duyurmasını beklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, 30 Eylül'e kadar İsrail'in, Vize Muafiyet Programı'na kabul edilmeyi hak edip etmediği konusunda bir karar vereceklerini; İsrail'in ABD ile karşılıklı Vize Muafiyet Programı kapsamında olmayı hak etmek için belirtilen gerekliliklere uymasını beklediklerini kaydetmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ise 20 Temmuz'daki açıklamasında, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Thomas Nides ile İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un dün, İsrail'in, ABD Vize Muafiyet Programı'na kabul edilmesini mümkün kılacak "eşit muamele" anlaşması imzaladığını hatırlatmıştı.

Hanegbi, "Bugün devreye giren uygulama, ABD vatandaşı herkesin İsrail'e girişine izin verilmesini, İsrail Vize Muafiyet Programı'na kabul edildiğinde de İsrail vatandaşlarının ABD'ye vizesiz girişine onay verilmesini öngörüyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, farklı ülkelerin vatandaşlığına geçen Filistinlilerin Batı Şeria'ya geçişlerine sadece Ürdün sınırındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı (Allenby) üzerinden izin veriyordu.