Gazze'deki El Zehra mahallesindeki enkazlar

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sırasında evlerine dönen Gazze sakinleri enkaz ve molozlarla karşılaştı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Zehra mahallesinde insanlar molozların altından bulabildikleri eşyalarını toplamaya çalışıyor. Filistin tarafının verdiği rakamlara göre İsrail-Hamas çatışmasında öldürülen Filistinlilerin sayısı 15.000'i aştı. İsrail ise Hamas saldırısında yaklaşık 1.200 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de rehin alındığını bildirdi.

ÇEKİM TARİHİ: 29 Kasım 2023

1. Gazze'deki El Zehra mahallesinden çeşitli görüntüler

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sırasında evlerine dönen Gazze sakinleri enkaz ve molozlarla karşılaştı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Zehra mahallesinde insanlar molozların altından bulabildikleri eşyalarını toplamaya çalışıyor.

"Savaştan önce güven içinde yaşıyorduk fakat savaş başladığında bu mahalledeki 24 binayı yıktılar.

Bu yıkımın sebebi ne? Buradan hiçbir füze fırlatılmadı. Biz bunu hak edecek bir şey yapmadık. Sadece yıkmış olmak için yıkıyorlar.

Sebep oldukları felaket bu işte. Bu apartmanlarda aileler, kadınlar ve çocuklar yaşıyordu. Nereye gidebilirler ki? Bu bölge de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin pek çok sakini yerinden edildi.

Buraya enkazdan çıkarabileceğim eşyalarımı, mesela giysilerimizi bulmaya geldim. Kaçarken yanımıza ne giysilerimizi ne de başka bir eşyamızı aldık."

Filistin tarafının verdiği rakamlara göre İsrail-Hamas çatışmasında öldürülen Filistinlilerin sayısı 15.000'i aştı. İsrail ise Hamas saldırısında yaklaşık 1.200 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de rehin alındığını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)