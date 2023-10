Haberler ›› Dünya ›› Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı uluslararası basında manşet oldu

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı uluslararası basında manşet oldu

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı, uluslararası basında geniş yer buldu. New York Times, Washington Post, Reuters, Associated Press, The Guardian, CNN ve BBC gibi önemli medya kuruluşları saldırıyı haberleştirdi. Saldırıda yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor.