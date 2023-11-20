Gazze'deki Çocuklar İçin Işık Kapatma Eylemi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Gazze'de ve Filistin genelinde yaşayan çocukların 'çocukça yaşama hakları için' saat 21.00'de ışık kapatıp açma eylemi gerçekleştirilecek.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Gazze'de ve Filistin genelinde yaşayan çocukların "çocukça yaşama hakları için" saat 21.00'de ışık kapatıp açma eylemi gerçekleştirilecek.

Ankara Yardımlaşma Platformu, Gazzeli çocuklar için "Bir Şey Yap" kampanyası kapsamında, bugün saat 21.00'de yurt içi ve yurt dışında ışık kapatıp açma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamada, "Gazze'de İsrail katliamının 44. günü. 13 bini aşkın Gazzeli sivil, İsrail'in savaş suçu olarak kayda giren saldırılarında hayatını kaybetti. Bunlar arasında sayısı binlerle zikredilen çocuk ve bebek yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Bir Şey Yap" sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail tarafından işlenen çocuk katliamları sonlanana kadar sürmesini planladığımız kampanya kapsamında ilk etkinlik olarak 20 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de yurt içi ve yurt dışında ışık kapatıp açma eylemi gerçekleştireceğiz. Devam eden günlerde benzer etkinliklerle çocuk ölümlerine karşı uluslararası bir kamuoyu ve küresel direnç oluşmasını arzulamaktayız."

Ayrıca "Bir şey yap" kampanyası süresince üretilen içerik ve görsel materyallerin sosyal medyada #birşeyyap, #dosomething etiketleriyle paylaşılacağı bildirildi.