Gazze'deki çocuklar, BM'nin insani yardım kararını protesto etti

Filistinli çocuklar, Gazze'deki yoksul ailelere yönelik insani yardımını durdurma kararı alan BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bu kararı iptal etmesini talep etmek için gösteri düzenledi.

Filistinli çocuklar, Gazze'deki yoksul ailelere yönelik insani yardımı durdurma kararı alan BM Dünya Gıda Programı'nın bu kararı iptal etmesi için Gazze'de gösteri yapıyor, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 7 Haziran (Xinhua) -- Filistinli çocuklar, Gazze şeridindeki yoksul ailelere yönelik insani yardımını durdurma kararı alan BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bu kararı iptal etmesini talep etmek için Salı günü Gazze'de gösteri yaptı.

Gazze'deki BM Kalkınma Programı genel merkezinin önünde düzenlenen gösteriye Filistin bayraklarıyla gelen çocuklar, "Açlıktan ölmek istemiyoruz", "Ülkemizde istikrar ve güven içinde yaşama hakkımızı kullanmak istiyoruz" ve "İnsani yardımın durdurulmasıyla pek çok yoksul aile insanca yaşamak için son şansını kaybeder" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistinli çocuklar, Gazze'deki yoksul ailelere yönelik insani yardımı durdurma kararı alan BM Dünya Gıda Programı'nın bu kararı iptal etmesi için Gazze'de gösteri yapıyor, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Filistinli çocuklar, Gazze'deki yoksul ailelere yönelik insani yardımı durdurma kararı alan BM Dünya Gıda Programı'nın bu kararı iptal etmesi için Gazze'de gösteri yapıyor, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Filistinli çocuklar, Gazze'deki yoksul ailelere yönelik insani yardımı durdurma kararı alan BM Dünya Gıda Programı'nın bu kararı iptal etmesi için Gazze'de gösteri yapıyor, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)