Gazze'deki çiftçiler, iklim değişikliğinin buğday hasadını etkilediğinden yakınıyor

Filistin'in kıyı yerleşim bölgesindeki yerel çiftçiler, iklim değişikliğinin ekinlerini ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle buğdayı zar zor hasat edebildiklerinden yakınıyor. 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de buğday hasadı hayati önem taşıyor.

Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Tarım Bakanlığı'nda üst düzey yetkili Mohammed Odeh, kış mevsiminin gecikmesi ve düzensiz yağışlar nedeniyle yıllık buğday rekoltesinin geçen yılki 5.000 tonluk rekolteye kıyasla 1.000 ton azaldığını belirtti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinden çiftçi Hazem Sief, Xinhua'ya yaptığı açıklamada bir buğday sezonunda yaklaşık 700 dolar kazandığını ve bu sayede 6 kişilik ailesini ayakta tutabildiğini söyledi.

Sief, Gazze'deki yüksek işsizlik oranı nedeniyle tarlada sekiz saat çalışmanın günde sadece 15 dolar kazandırdığını belirtti.

SES 1 (ARAPÇA): HAZEM SİEF, Han Yunus kentinden bir çiftçi:

"Yüksek sıcaklıklar buğday üretim miktarını olumsuz etkiliyor. 10 yıl önce mahsulün büyük bir yüzdesi üretilebiliyordu ancak sıcaklıklardaki artış, mahsul üretimini olumsuz etkiliyor. Artık önceki miktarın dörtte birinden daha azı üretiliyor."

Bir başka Han Yunuslu çiftçi Muhammed Fusaifis ise çiftçilerin olağandışı koşulların üstesinden gelmelerine ve tek geçim kaynaklarını korumalarına yardımcı olmak amacıyla Tarım Bakanlığı'nın, eğitim atölyeleri de dahil olmak üzere stratejik planlar benimsemesini önerdi.

SES 2 (ARAPÇA): : MOHAMMED FUSAİFİS, Han Yunus kentinden bir çiftçi:

"Geçmişte 400 ila 500 dönümde ekim yapıyorduk, ancak şu anda sadece 10 dönüm ekiliyor. Bu da büyük kayıplara neden oluyor. İklim değişti, yazlar sıcak ve kışlar çok soğuk geçiyor. Ayrıca bahar mevsimi de artık eskisi gibi değil."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)