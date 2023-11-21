Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 68'e çıktı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğünü ve 5 askerin ağır yaralandığını açıkladı. Böylelikle Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 68'e yükseldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 68'e çıktığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 5 İsrail askerinin de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 68'e yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya