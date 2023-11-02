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Gazze'deki çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 9.000'i aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de patlak veren son çatışmaların başlamasından bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 9.000'i aştı. İsrail ordusu ise son çatışmalarda İsrail'de en az 1.400 kişinin öldüğünü bildirdi.