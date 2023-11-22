Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 69'a çıktı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 69'a yükseldiğini duyurdu. Son açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü ve bir askerin ağır yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 69'a çıktığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda1 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen asker sayısı 69'a yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya