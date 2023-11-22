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Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 69'a çıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 69'a yükseldiğini duyurdu. Son açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü ve bir askerin ağır yaralandığı belirtildi.