Gazze'deki çatışmalarda 5 İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri binbaşı olmak üzere, 5 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, 6 askerin de ağır yaralandığı belirtildi. Gazze'deki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 43'e yükseldi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri binbaşı olmak üzere, 5 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 5 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Öldürülen askerler arasında bir binbaşının da bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bir tabur komutanı ve bir subayın da aralarında bulunduğu 6 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 43'e yükseldi.