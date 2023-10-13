Gazze'deki çatışmalarda 340.000 Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların başlangıcından bu yana en az 340.000 Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı. UNRWA, yerinden edilen kişilerin barınma ve su kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

GAZZE, 13 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmanın başlangıcından bu yana en az 340.000 Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA, Xinhua'ya gönderdiği yazılı basın açıklamasında, "Şu anda ülke içinde yerinden edilmiş 218.600 kişi, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde BM ajansıyla bağlantılı 92 okulda kalıyor" ifadesini kullandı.

Diğer birçok kişinin de devlet okulları ve başka binalara sığındığını kaydeden UNRWA, yerinden edilmiş kişi sayısının her gün arttığını belirtti.

BM ajansı, barınakların aşırı kalabalık olduğunu ve kısıtlı miktarda gıda, gıda dışı malzeme ve içme suyu bulunduğunu söyledi.

UNRWA, "Su pompalarını ve suyu tuzdan arındırma tesislerini çalıştıracak elektriğin olmaması ve yerel pazardaki kısıtlı su tedariki nedeniyle, UNRWA barınakları ve Gazze genelinde her an su krizi patlak verebilir" uyarısında bulundu.

Hamas'ın Cumartesi günü Gazze Şeridi'ne komşu İsrail kasabalarına beklenmedik bir saldırı düzenlemesi üzerine, İsrail de Filistin bölgesine misilleme hava saldırıları başlattı. Karşılıklı ateş sonucunda iki tarafta da ağır can kaybı yaşandı.