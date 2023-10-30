Gazze'deki Al-Quds Hastanesi Bombalandı

Filistin Kızılayı, Gazze'de 14 bin kişinin sığındığı Al-Quds hastanesinin çevresinin bombalandığını, hastanenin hasar aldığını belirtti. Filistin Kızılayı dün İsrail'in hastaneyi boşaltma konusunda kendilerini tehdit ettiğini duyurmuştu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'İsrail işgal güçleri, sağlık personelini, yerinden edilmiş kişileri ve hastaları hastaneyi tahliye etmeye zorlamak için Gazze'deki Al-Quds hastanesinin hemen yakınına kasıtlı olarak roket fırlatmaya devam ediyor. Bu durum hastane bölümlerinde önemli hasara yol açmış, sakinleri ve hastaları boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır' denildi.

Örgüt, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi boşaltmaları konusunda kendilerini tehdit ettiğini duyurmuştu.

ICRC'DEN AÇIKLAMA: ENDİŞELİYİZ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Filistin Kızılayı tarafından işletilen Gazze'deki Al Quds Hastanesi hakkında endişeliyiz. Çatışmaların ortasında hastalar ve personel dahil 14 bin kişi için bir sığınak. Hastaneler hayat damarlarıdır ve korunmalıdır' dedi.