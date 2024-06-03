Gazze'deki ailelerin tahliyesi sonucu 36 tesis boşaldı

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazzeli ailelerin tahliyesi sonucu Refah'ta bulunan 36 tesisin tamamen boşaldığını duyurdu. UNRWA, 18 bin 500 hamile kadının Refah'ı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İsrail Güçlerinin operasyonları nedeniyle binlerce aile kaçmak zorunda kaldı. UNRWA'nın Refah'taki 36 barınağının tamamı şu anda boş. Han Yunus ve Gazze'nin orta bölgelerinde 1.7 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. İnsani yardım alanı daralmaya devam ediyor. İnsanlar zorla yerlerinden edilmeye devam ederken, BM Nüfus Fonu (UNFPA) yaklaşık 18 bin 500 hamile kadının Refah'tan kaçtığını tahmin etmektedir. Yaklaşık 10 bini ise çaresiz koşullar altında orada kalmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerine ve anne malzemelerine erişim asgari düzeyde. Annelerin ve bebeklerin sağlığı risk altında" denildi.

KAÇAN AİLELER, HAN YUNUS'TAKİ HARABELERE SIĞINDI

İsrail'in tahliye emri ve Refah'taki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bölgeden kaçmak zorunda kalan Gazzeli siviller, daha önce terk etmek zorunda kaldıkları Han Yunus'taki UNRWA tesislerine sığındı. Bu tesisler, İsrail'in önceden düzenlediği saldırılarda hasar gören binalardan oluşuyor.

UNRWA, Han Yunus'taki duruma ilişkin açıklamasında ise "Zorla yerinden edilme 1 milyondan fazla insanı Refah'tan uzaklaştırdı. Binlerce aile şu anda UNRWA'nın artan zorluklara rağmen temel hizmetleri sağlamaya devam ettiği Han Yunus'taki hasarlı ve yıkılmış tesislerde barınıyor. Koşullar tarif edilemez" ifadelerini kullandı.