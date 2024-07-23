Gazze'deki aileler tahliye ediliyor

İsrail yönetimi, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde verdiği tahliye emri sonrası Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), yola koyulan Gazzeli ailelerin görüntülerini paylaştı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Han Yunus'ta bugün verilen yeni tahliye emirleri daha fazla acı ve yerinden edilme anlamına geliyor. Aileler, bombardımanın ortasında ve gidecek güvenli bir yerleri olmadığı için eşyalarından geriye kalanları toplayıp kaçmak zorunda kaldı. Gazze'de insanlar tükenmiş durumda, insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar ve hiçbir güvenlikleri yok" denildi.

Görüntüde, kadın çocuk ve yaşlıların ellerinde taşıyabildiği eşyalarıyla yola koyulduğu, bazı ailelerin ise araçlarına eşyalarını yükleyerek ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.