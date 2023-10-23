Gazze'de Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisinin başkanı Salama Maarouf, devam eden İsrail saldırılarında Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 50'sinin kısmen ya da tamamen hasar gördüğünü söyledi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail askeri hedeflerine ve kentlerine yönelik büyük ölçekli saldırısı sonrasında İsrail de hava saldırıları başlatmıştı.

1. Gazze'de yıkılan evlerin çeşitli görüntüleri

Gazze'de Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisinin başkanı Salama Maarouf, devam eden İsrail saldırılarında Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 50'sinin kısmen ya da tamamen hasar gördüğünü söyledi.

Maarouf Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, "İsrail işgal güçleri konutlara, kamu binalarına ve hizmet tesislerine kasıtlı olarak zarar veriyor" dedi.

Maarouf, "Yoğunlaşan İsrail hava saldırıları nedeniyle 165.000'den fazla konut birimi kısmen hasar görürken, yaklaşık 20.000 konut birimi ise tamamen yıkıldı ya da oturulamaz hale geldi" diye ekledi.

Bunun sonucunda Gazze'de yaşayanların yaklaşık yüzde 70'i yerinden oldu ve Gazze Şeridi'ndeki 220 barınma merkezine yahut başka yerlere gitmek zorunda kaldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail askeri hedeflerine ve kentlerine yönelik büyük ölçekli saldırısı sonrasında İsrail de hava saldırıları başlatmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)