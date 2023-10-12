Gazze'de yerinden edilmiş kişi sayısı yüzde 40 arttı
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BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de yerinden edilmiş kişi sayısının yüzde 40 artarak 263.000'i aştığını açıkladı.
EL HALİL, 12 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentindeki bir binada bekleyen yerlerinden edilmiş Gazzeli işçiler, 11 Ekim 2023.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze genelinde yerinden edilmiş kişi sayısının Salı gününden bu yana yüzde 40 artarak 263.000'i aştığını belirtti. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya