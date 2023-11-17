Gazze'de Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri Çalışmıyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki onlarca içme suyu ve kanalizasyon tesisinin yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Bu durum, bölgedeki insanların temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir zorluk yaratıyor.

GAZZE, 17 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), yakıtların tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki onlarca içme suyu ve kanalizasyon tesisinin çalışmayı durdurduğunu açıkladı.

UNRWA'nın Gazze'deki operasyon direktörü Thomas White Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki üç şehirde 76 su kuyusunun yanı sıra iki ana içme suyu istasyonu ve 15 kanalizasyon pompalama istasyonunun yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

Yakıtın tükenmesi sonrası kanalizasyon pompalarının hizmet dışı kalması nedeniyle Refah kentinin cadde ve sokaklarında lağım sularının aktığını belirten White, içme suyu kıtlığının ise UNRWA barınaklarında kalan yerinden edilmiş kişiler arasında ishalli ve bulaşıcı hastalıklarda yüzde 40'lık bir artışa yol açabileceğini sözlerine ekledi.

7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana Gazze'nin neredeyse tamamı İsrail kuşatması altında bulunuyor. Temel yaşam malzemeleri ve yakıt girişinin durması ise bölge halkını insani bir krize sürüklüyor.