Gazze'de UNRWA'ya mali destek talebiyle gösteri düzenlendi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) mali destek talebiyle gösteri düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen UNRWA İstişare Komitesi Toplantıları ile eş zamanlı olarak Gazze kentindeki UNRWA merkezi önünde eylem yapıldı.

Burada toplanan Filistinliler, "UNRWA'ya şartlı mali destekleri reddediyoruz" ve "Donör ülkelerden UNRWA bütçesine yeterli desteği sağlamalarını istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi Üyesi İbrahim Mansur, UNRWA'daki mali krizin yükümlülüğünü uluslararası toplumun taşıması gerektiğini söyledi.

Mansur, "UNRWA, kendi topraklarına dönünceye kadar Filistinli mültecileri koruma görevini üstlenen bir uluslararası kuruluştur. Bu nedenle UNRWA İstişare Komitesinden mültecilere sunduğu hizmetleri sürdürmesini istiyoruz." dedi.

BM ve uluslararası topluma da UNRWA'ya mali destekleri sürdürmeleri çağrısında bulunan Mansur, "UNRWA'nın ABD ve İsrail etkisinde kalmadan çalışmalarını sürdürebilmesi için güvenli bir siyasi ve mali ağa sahip olması gerekir." diye konuştu.

UNRWA Çalışanlar Birliği bünyesindeki Öğretmenler Birimi Başkanı Mahmud Hamdan da yaptığı konuşmada, UNRWA'ya finansal kaynağın sürdürülmesi ve mültecilere hizmet veren UNRWA çalışanları maaşlarının iyileştirilmesini istediklerini ifade etti.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, Filistinli 5,4 milyon mülteciye hizmet veriyor.

UNRWA'nın birkaç yıldan beri yaşadığı mali kriz sebebiyle Filistinli mültecilere hizmetlerinde düşüş görülüyor.