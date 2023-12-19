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Gazze'de Telekomünikasyon Sorunu İnsani Yardımları Etkiliyor

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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon servislerinde yaşanan sorunların insani yardımların koordinasyonunu etkilediğini belirtti. Yardımların ihtiyaçların yüzde 10'unu bile karşılamadığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde 5 gündür telekomünikasyon servislerinde sorun yaşandığını, buna bağlı olarak da insani yardımların koordinasyonunda aksamalar olduğunu belirtti.

OCHA'dan yapılan açıklamada, "İnsani yardım operasyonlarını ve bilgiye erişimi engelleyen kesintinin 5'inci gününde telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Dünden bu yana insani yardım malzemeleri hem Refah hem de Kerem Şalom sınır kapılarından Gazze'ye giriş yaptı. Bu olumlu bir gelişme olmakla birlikte, çatışmalar devam ettiği için insanların ihtiyaçlarına cevap verecek ölçekte insani yardım operasyonları yürütmek için gerekli koşullar hala mevcut değildir" denildi.

YARDIMLAR İHTİYAÇLARIN YÜZDE 10'UNU BİLE KARŞILAMIYOR

Filistin Kızılayı, dün yaptığı açıklamada 16 Aralık itibarıyla insani yardım yüklü 4 bin 367 kamyonun Gazze'ye giriş yaptığını duyurmuştu. Açıklamada, "21 Ekim'den 16 Aralık'a kadar Refah sınır kapısından 4 bin 367 kamyon giriş yapmış olup, yardımların yüzde 60'ı Filistin Kızılay'ına gönderilmiştir. Bu kamyonların yüzde 49'u gıda maddesi, yüzde 11,7'si tıbbi malzeme, yüzde 20,3'ü yardım malzemesi (battaniye, giysi vb.) yüzde 19'u su olarak kaydedilmiştir. Ulaşan yardımlar ihtiyaçların yüzde 10'unu bile karşılamamaktadır" denilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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