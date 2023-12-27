Gazze'de tanımlamayan gizemli mantar virüsü kapan İsrail askeri hayatını kaybetti

Gazze'de yaralanan bir İsrail askeri gizemli bir mantar virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail savunma güçlerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaş boyunca en az 10 askere, çatışmalar sırasında çeşitli enfeksiyon kaptıkları teşhisi konuldu.

KAN News'inbildirdiğine göre, bir İsrail askeri,iki hafta önce Gazze Şeridi'nde bulunan tehlikeli bir mantardan etkilendikten sonra öldü.

Asker, uzuvlarından oluşan enfeksiyon kaynaklı yaralardan dolayı hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede askerin iki farklı mantar enfeksiyonuna yakalandığı ortaya çıktı. Askeryaralarına ve enfeksiyonlara yenik düşerek hayatını kaybetti.

İsrail, enfeksiyonların Hamas tünellerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını inceleyecek

İsrail Bulaşıcı Hastalıklar Derneği'nin, Gazze savaşı sırasında askerlerinin enfeksiyon hastalıklarına yakalanma vakalarının artması üzerine İsrail Savunma Güçleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan epidemiyolojik uzmanlar önümüzdeki hafta acil bir toplantı yapacağı bildirildi.