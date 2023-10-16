Gazze'de Su Kesintisi: Gazze Şeridi'nde yaşayanlar kirli su içiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, çatışmaların ardından İsrail'in Gazze'deki suyu kesmesi ile ilgili, "Gazze Şeridi'nde yaşayanlar kirli su içiyor" dedi.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda 10'uncu güne girildi. İsrail'in çatışmaların başlamasıyla Filistin'deki yakıt ve suyu kesmesinin ardından büyük su kıtlığı yaşayan Gazzeliler, kuyulardan su almak zorunda kalırken, şişe ve mutfak eşyalarını su ile doldurmak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, suyun kesilmesiyle Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla insanın su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Lazzarini, 2 milyon kişiye su sağlanması için yakıtın hemen Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Bu durum ölüm kalım meselesine dönüştü" dedi.

Gazze'ye hiçbir insani yardım malzemesinin girişine izin verilmediğini belirten Lazzarini, "Gazze'deki su tesisi ve kamusal su şebekelerinin durmasıyla temiz su tükendi ve insanlar kirli su tükenmek zorunda kalıyor. Bu da su kaynaklı hastalık riskini artıyor" ifadelerini kullandı.

Lazzarini ayrıca, Gazze'de 11 Ekim'den bu yana elektrik kesintisi yaşandığını ve bu durumun su tedarikini etkilediğini aktararak, "Artık Gazze'ye yakıt taşımamız gerekiyor. İnsanların güvenli içme suyuna sahip olmasının tek yolu yakıttır. Aksi takdirde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil birçok insan susuzluktan ölmeye başlayacak. Su artık kalan son cankurtaran halatıdır. İnsani yardıma yönelik kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum" dedi. - GAZZE