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Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bin 909'a Yükseldi

Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bin 909'a Yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41,909 sivilin hayatını kaybettiğini ve 97,303 sivilin yaralandığını açıkladı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 909 sivilin hayatını kaybettiğini, 97 bin 303 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 367 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 909'a, yaralı sayısının 97 bin 303'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 39 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Sağlık Bakanlığı İnsan Hakları Filistin İsrail Sağlık Dünya Gazze

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