Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bin 909'a Yükseldi

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 909 sivilin hayatını kaybettiğini, 97 bin 303 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 367 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 909'a, yaralı sayısının 97 bin 303'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 39 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı kaydedildi.