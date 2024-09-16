Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bin 226'ya Yükseldi

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 41 bin 226 sivilin hayatını kaybettiğini, 95 bin 413 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 76 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya