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Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bin 226'ya Yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 41 bin 226 sivilin hayatını kaybettiğini ve 95 bin 413 sivilin yaralandığını açıkladı. Son 24 saatte ise 20 sivilin yaşamını yitirdiği, 76 sivilin yaralandığı belirtildi.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 41 bin 226 sivilin hayatını kaybettiğini, 95 bin 413 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 76 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Sağlık Bakanlığı Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Orta Doğu Filistin Güvenlik İsrail Sağlık Dünya Gazze

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