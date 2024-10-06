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Gazze'de Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 41 Bin 870'e Yükseldi

Gazze'de Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 41 Bin 870'e Yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 41 bin 870 sivilin hayatını kaybettiğini, 97 bin 166 sivilin yaralandığını açıkladı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 870 sivilin hayatını kaybettiğini, 97 bin 166 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 366 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 870'e, yaralı sayısının ise 97 bin 166'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 45 kişinin öldüğü, 256 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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