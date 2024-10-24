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Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 42 Bini Aştı

Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 42 Bini Aştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 42 bin 847 sivilin hayatını kaybettiğini ve 100 bin 544 kişinin yaralandığını açıkladı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 bin 847 sivilin hayatını kaybettiğini, 100 bin 544 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 384 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 847'ye, yaralı sayısının 100 bin 544'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Sağlık Bakanlığı Filistin İsrail Gazze

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