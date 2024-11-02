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Gazze'de Saldırılarda 43 Bin 314 Sivil Hayatını Kaybetti

Gazze'de Saldırılarda 43 Bin 314 Sivil Hayatını Kaybetti
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürülen saldırılarda 43 bin 314 sivilin yaşamını yitirdiğini, 102 bin 19 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırılar sonucunda sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 43 bin 314 sivilin hayatını kaybettiğini, 102 bin 19 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye 393 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 43 bin 314 sivilin hayatını kaybettiği, 102 bin 19 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusunun dün Gazze'nin kuzeyindeki Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait binaları bombaladığı kaydedildi. İçinde 170 sivil bulunan binalara yönelik saldırılarda 50'si çocuk en az 84 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun hastaneler ile sağlık ve sivil savunma ekiplerini hedef alması nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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