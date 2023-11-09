Gazze'de Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Ateşkes Olasılığı Artıyor

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuk çabaları sonucunda, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla geçici bir ateşkes anlaşması olasılığı artıyor.

GAZZE, 9 Kasım (Xinhua) -- Filistinli bir kaynağa göre Katar, Mısır ve ABD'nin yoğun arabuluculuk çabaları sonucunda, rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla Gazze'de geçici bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılması olasılığı artıyor.

İsmini gizli tutan kaynak Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir ila üç gün sürmesi beklenen "insani ateşkesin" saatler veya günler içinde ilan edilebileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Çarşamba günü erken saatlerde Batı Şeria'daki yerleşimlerin yetkilileriyle bir araya geldi. Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sırasında alınan rehineler serbest bırakılmadıkça, hükümetinin Gazze'de ateşkesi kabul etmeyeceğini yineledi.

Hamas militanlarının 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısına misilleme olarak İsrail de Gazze'yi vuruyor. Hamas saldırıda yaklaşık 240 kişiyi rehin almıştı. Bir aydan fazla süredir devam eden kanlı çatışmalar, Gazze'de en az 10.569 Filistinlinin ve İsrail'de büyük çoğunluğu 7 Ekim'deki Hamas saldırısında olmak üzere 1.400 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.