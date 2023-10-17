Gazze'de Refah Sınır Kapısı Hala Kapalı

İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle yüzlerce kişi Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek geçiş noktası olan Refah sınır kapısına akın etti. Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail'le geçici ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberleri yalanladı. Refah'taki muhabir, sınır kapısının halen kapalı olduğunu ve kısa zaman içinde açılmasına yönelik herhangi bir işaretin bulunmadığını teyit etti.

GAZZE, 17 Ekim (Xinhua) --İsrail- Filistin çatışmaları nedeniyle yüzlerce kişi Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek geçiş noktası olan Refah sınır kapısına akın etti.

Hamas, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Gazze Şeridi'nde İsrail'le geçici ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberleri yalanladı. Haberlerde ateşkes kapsamında Gazze'ye insani yardımların girişi ve çatışma bölgesinden yabancı uyruklu kişilerin tahliyesi için Gazze ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılacağı belirtiliyordu. Xinhua'nın Refah'taki muhabiri, sınır kapısının halen kapalı olduğunu ve kısa zaman içinde açılmasına yönelik herhangi bir işaretin bulunmadığını teyit etti.