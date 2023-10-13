Gazze'de ölü sayısı 1537'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün akşam geç saatlerde yaptığı açıklamada 500'ü çocuk ve 276'sı kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 1.537'ye yükseldiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün akşam geç saatlerde yaptığı açıklamada 500'ü çocuk ve 276'sı kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 1.537'ye yükseldiğini duyurdu. Açıklamada 1644'ü çocuk ve 1005'i kadın olmak üzere toplamda 6 bin 612 kişinin de yaralandığını ifade edildi.