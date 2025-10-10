Gazze'de kritik 72 saat: Mısır'da Türkiye'nin de katılacağı bir zirve olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sonrası Ortadoğu'ya yapacağı gezide Türkiye'nin de aralarında olduğu ülke liderleriyle bir zirve hazırlığında olduğu bildiriliyor.

Amerikan Axios haber sitesinin dört kaynağa dayandırdığı habere göre zirve yeni haftada Mısır'da yapılacak.

Donald Trump'ın Pazartesi günü İsrail'e giderek parlamentoda konuşması ve rehine aileleriyle buluşması bekleniyor.

Ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın Pazartesi günü öğle saatine kadar elindeki tüm rehineleri bırakması gerekiyor.

72 saatlik ilk aşama Pazartesi günü dolacak.

Axios'a konuşan kaynaklar, zirvenin Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin girişimi ile planlandığını söyledi.

Sözkonusu zirveye, ABD'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'nın katılmasının beklendiği de bildirildi.

Axios bu zirveye İsrail'in katılmayacağını da bildiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'nin "yeniden ayağa kaldırılması için" yeniden imar faaliyetlerine destek olacaklarını da belirtmişti.

9 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te Gazze'nin yeniden inşasının da konuşulduğu üst düzey bir toplantı yapılmıştı.

Rehineler seremonisiz bırakılacak

Gazze ve İsrail'i hızlı gelişmelerin yaşanacağı bir hafta sonu bekliyor.

Hamas'ın 72 saatlik sürede, elindeki yaşayan 20 rehineyi serbest bırakması gerekiyor. Bu süre Pazartesi yerel saatle 12.00'de doluyor.

İsrail hükümeti, rehinelerin halka açık seremonilerle serbest bırakılmasının, anlaşmanın ihlali olacağı uyarısını yapıyor.

Ocak 2025 sonrasında bırakılan rehineler, Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim ediliyordu.

Rehineler teslim alınmaları sonrası İsrail'deki sağlık kurumlarına götürülecek.

Sayıları 28 olduğu sanılan rehine cesetleri de İsrail'e teslim edilecek.

Ancak savaştaki yıkım nedeniyle iki tarafın da bunun daha uzun sürebileceği konusunda mutabık olduğu ifade ediliyor.

Filistinli mahkumlar bırakılıyor

Aynı süreçte İsrail cezaevlerinden de serbest bırakılan kimi müebbet hapse mahkum Filistinliler tahliye edilecek.

İsrail Adalet Bakanlığı, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacağını belirttiği 250 Filistinli mahpusun isimlerini açıkladı.

Gazze savaşında tutuklanan 1700 kadar mahpus da bırakılacak.

İsrail basınına göre, 250 kişiden 15'i Doğu Kudüs'te, 100'ü Batı Şeria'da serbest bırakılacak. Bunların 135'inin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Mervan Barguti'nin isminin listede yer almadığı ifade ediliyor.

Çok sayıda Filistinli Barguti'yi kendi

Hatta Filistin yönetiminin mevcut lideri Mahmud Abbas'ın halefi olabileceği düşünülüyor.

Netanyahu ne söyledi?

İsrail'de Binyamin Netanyahu savaş amaçlarının tamamının yerine getirildiğini savunuyor.

10 Ekim Cuma günü ulusa sesleniş konuşmasında, rehinelerin geri alınması hedefinin yerine getirildiğini söyledi.

Netanyahu aynı konuşmada "Hamas'ı her yönden kuşatılmaya devam edildiğini" de söyledi.

Trump'ın planının bir sonraki aşamasının "Hamas'ın ve Gazze'nin silahsızlandırılması" olduğunu savundu.

İsrail lideri, bu hedefin de gerekirse "zor yoldan başarılacağını" iddia etti.

Buna karşın şu ana kadar silahsızlanma konusunda bir taahhütte bulunmayan Hamas ateşkesin ilk gününde Gazze'de silahlı fotoğraf verdi.

Silahlı Hamas güvenlik güçleri, İsrail'in çekildiği Gazze sokaklarında devriye görevi yapıyor.

Bu silahlı örgüt üyelerinin, Hamas İç Güvenlik Teşkilatı logosu taşıyan şapkalar giydiği görüldü.

Ateşkesin devreye girmesiyle on binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönüyor.

Gazze Şeridi'ne ateşkesle günde 600 yardım kamyonu da girebilecek.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırılarında çoğu sivil yaklaşık 1200 kişi öldürülü ve 250 kişi rehin alı.

Gazze'deki Hamas bağlantılı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre iki yıllık savaşta yaklaşık 20 bini çocuk olmak üzere 67 binden fazla Filistinli öldürüldü.