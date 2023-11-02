İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da yapılan eğlenceler tepki çekti. Gazze'deki katliamın gölgesinde, büyük bütçeler harcanarak organize edilen kutlamalar sosyal medyada büyük tepki topladı.

- Gazze'de katliam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde eğlence

DUBAİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da yapılan eğlenceler tepki çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 27 gündür devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yardım çağrısı yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence organizasyonlarının yapılması dikkat çekti. Büyük bütçeler harcanarak organize edilen kutlamalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük festivallerinden "Riyad Sezonu" başladı. Çeşitli alanda etkinliklerin düzenlendiği devlet destekli eğlence festivaline olan ilgi Gazze'deki katliamı gölgede bıraktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ise dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın önünde Cadılar Bayramı dolayısıyla devasa bir dron gösterisi düzenlendi. Binlerce dron ile oluşturulan iskelet figürünün yürüdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk da videoya yaptığı yorumda şaşkınlığını ve beğenisini ifade etti.