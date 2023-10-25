Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplu cenaze törenleri
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplu cenaze törenleri sokaklarda yapıldı. O anlar kameralara yansıdı.
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplu cenaze törenleri sokaklarda yapıldı. O anlar kameralara yansıdı.
Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybedenlerin naaşları, kefenlere konularak sokak aralarında toplu cenaze törenleriyle kaldırıldı. Yakınlarını kaybeden ailelerin, naaşlarla vedalaşma anları kameralara yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya