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Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplu cenaze törenleri

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Dünya Haberleri

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplu cenaze törenleri sokaklarda yapıldı. O anlar kameralara yansıdı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplu cenaze törenleri sokaklarda yapıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybedenlerin naaşları, kefenlere konularak sokak aralarında toplu cenaze törenleriyle kaldırıldı. Yakınlarını kaybeden ailelerin, naaşlarla vedalaşma anları kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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