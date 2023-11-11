Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11.000'i aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 11.000'i geçtiğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, saldırılarda ölenlerin çoğunluğunun çocuk, kadın ve yaşlılar olduğunu belirtti. Ayrıca, yıkılan binaların enkazı altında kayıp olan 2.700 kişi olduğu bildirildi.

GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 11.000'i aştığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı basın açıklamasında, "İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı, 4.506'sı çocuk, 3.027'si kadın ve 678'i yaşlı olmak üzere 11.078'e yükseldi ve 27.490 kişi de yaralandı" dedi.

Sözcü, bakanlığın 1.500'ü çocuk olmak üzere 2.700 kişinin ise yıkılan binaların enkazı altında kayıp olduklarına dair ihbar aldığını da sözlerine ekledi.

El-Kudra, "İsrail'in sağlık sistemine yönelik ihlallerinin 198 sağlık personelinin ölümüne ve 53 ambulansın tahrip olmasına neden olduğunu, 135 sağlık kuruluşunun hedef alındığını ve 21 hastane ile 47 birinci basamak sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını" belirtti.

El-Kudra, Gazze'deki hastanelerin yakıt girişinin olmaması nedeniyle yakında tamamen hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu.