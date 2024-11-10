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Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 43 Bini Aştı

Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 43 Bini Aştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısının 43 bin 603'e ulaştığını ve yaralı sayısının 102 bin 929 olduğunu duyurdu.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 43 bin 603 sivilin hayatını kaybettiğini, 102 bin 929 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 51 sivilin hayatını kaybettiğini, 164 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının 401'inci gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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