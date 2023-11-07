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Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yıkılan konutlarda kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan konutların enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Hamas-İsrail çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 10.022'ye ulaştı. İsrail tarafında ise 7 Ekim'deki Hamas saldırısı dahil olmak üzere 1.400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

GAZZE, 7 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan konutların enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas-İsrail çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölen Filistinlilerin toplam sayısının 10.022'ye ulaştığını bildirdi. İsrail tarafında ise büyük çoğunluğu 7 Ekim'deki Hamas saldırısında olmak üzere 1.400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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