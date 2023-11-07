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Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yıkılan konutlarda kurtarma çalışmaları devam ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan konutların enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Hamas-İsrail çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 10.022'ye ulaştı. İsrail tarafında ise 7 Ekim'deki Hamas saldırısı dahil olmak üzere 1.400'den fazla kişi hayatını kaybetti.