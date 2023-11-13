Gazze'de İsrail saldırıları sonucu büyük yıkım yaşanıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırılarının ardından büyük yıkım yaşanıyor. Enkaza dönen binaların görüntüleri yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11.180'e yükseldi ve yaralı sayısı 28.000'i aştı. Ölenlerin yaklaşık 8.000'i kadın ve çocuklardan oluşuyor.

GAZZE, 13 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırılarının ardından büyük yıkım yaşanıyor. Enkaza dönen binaların görüntüleri yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Gazze'deki hükümet medya bürosu Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11.180'e yükseldiğini ve yaralı sayısının 28.000'i aştığını bildirdi. Saldırılarda öldürülenlerin yaklaşık 8.000'i ise kadın ve çocuklardan oluşuyor.