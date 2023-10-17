Gazze'de İsrail saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu Gazze sınırlarına asker yığmaya devam ederken, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Gazze'deki su kaynaklarının yenilenmesi mümkün olmadığı için Filistinliler zor durumda. Batı Şeria'da ise tutuklama dalgası ve çatışmalar devam ediyor. İsrail'in kuzey sınırında da ateşkes sağlanamadı.

1. ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Xinhua'nın Ramallah muhabiri

2. ANONS 2 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Xinhua'nın Kudüs muhabiri

3. ANONS 3 (İngilizce): WANG HAO, Xinhua'nın Kahire muhabiri

ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Xinhua'nın Ramallah muhabiri:

"İsrail ordusu Gazze sınırlarına asker yığmaya devam ederken, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail izin verse bile su kaynaklarının yenilenmesinin mümkün olmadığını, çünkü devam eden hava saldırılarında pek çok su boru hattının hasar gördüğünü ve elektrik olmadığı için depoları dolduracak pompaların çalıştırılamayacağını söylüyor.

Batı Şeria'daki tutuklama dalgası devam ederken, İsrailli işgal güçleriyle tüm bölgelerde çatışmalar yaşanıyor. Son çatışmaların başlangıcından bu yana 2.600'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 10.000 Filistinli de yaralandı.

Gazze'de hiçbir aile üyesi hayatta kalmamış onlarca kimliği belirsiz çocuk var."

ANONS 2 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Xinhua'nın Kudüs muhabiri:

"İsrail'in kuzey sınırı yakınlarında karşılıklı ateş devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Pazartesi günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada biri subay, diğeri sivil olmak üzere iki İsraillinin Lübnan'dan Pazar günü düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) buna karşılık Hizbullah'ın mevzilerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ayrıca sabah saatlerinde Lübnan sınırı yakınlarındaki 28 topluluğun tahliye edileceğini duyurdu. Topluluk sakinleri, devlete ait konukevlerine yerleştirilecek.

İsrail medyası Pazar akşamı başbakanlık ofisini kaynak göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı önümüzdeki günlerde dayanışma sergilemek üzere İsrail'e davet ettiğini bildirdi. Biden'ın ise daveti değerlendirdiği belirtildi."

ANONS 3 (İngilizce): WANG HAO, Xinhua'nın Kahire muhabiri:

"Ortadoğu'daki birçok ülke, sivillere yönelik saldırılara son verilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleşmesinin önlenmesi çağrısında bulunarak, diplomatik girişimlerini artırmaya devam ediyor.

İsrail ve Filistin'den geçen bazı doğalgaz boru hatlarında faaliyetler dururken, doğalgaz gibi enerji piyasaları da çatışmalardan etkilendi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah/Kudüs/Kahire'den bildiriyor. (XHTV)