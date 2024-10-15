Gazze'de İsrail Saldırıları: 42 Bin 344 Sivil Hayatını Kaybetti

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 bin 344 sivilin hayatını kaybettiğini, 99 bin 13 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 375 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 344'e, yaralı sayısının 99 bin 13'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 55 kişinin öldüğü, 329 kişinin yaralandığı kaydedildi.