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Gazze'de İsrail Saldırıları: 42 Bin 227 Sivil Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail Saldırıları: 42 Bin 227 Sivil Hayatını Kaybetti
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 373 gündür süren saldırılarında 42 bin 227 sivilin hayatını kaybettiğini ve 98 bin 464 sivilin yaralandığını açıkladı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 bin 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 98 bin 464 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 227'ye, yaralı sayısının 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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